2024-03-14 20:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الخميس، بشن الطائرات الحربية التركية غارات جوية على مواقع تابعة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني في منطقة قضاء العمادية شمال دهوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان القصف استهدف مناطق قريبة من قرتي كوهرز وبلافة بسفوح جبال متين التي تطل على العمادية.

من جانبه ابدى احد القرويين لوكالة شفق نيوز؛ عن استياءه من الهجمات الجوية التي باتت بشكل يومي، مشيرا الى تأثيرها الكبير على حياتهم اليومية حيث لا يستطيعون مغادرة القرية وترك مزارعهم ومواشيهم.

وطالب القروي الحكومتين المركزية في بغداد واقليم كردستان بالتدخل العاجل لوقف هذه الهجمات التي استمرت لفترة طويلة، مؤكدا على ضرورة وقفها لحماية حياة المدنيين وممتلكاتهم.