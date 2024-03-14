السوداني يدعو مجموعة من المسنين على مائدة الافطار في قصره

2024-03-14 20:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أقام رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، (14 آذار 2024)، مأدبة إفطار على شرف المسنين المقيمين في داري الرشاد والصليخ الإيوائيين.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "هنأ الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلاً الله تعالى أن يتقبل أعمالهم ويحفظ العراقيين جميعاً، ويوفق كل الجهود الساعية إلى خدمة البلد".

واستمع السوداني إلى "مطالب المسنين الحضور واحتياجاتهم وملاحظاتهم، ووجه بسرعة متابعتها".

وبين، أنه "في كل اللقاءات مع المسؤولين والمستشارين يوجه بتقديم أفضل الخدمات للدور الإيوائية، التي تضم أمهاتنا وآباءنا من المسنين، الذين قدموا للعراق سنوات عمرهم وخدموه في مجالات عديدة، سواء كانوا موظفين في الدولة أو في القطاع الخاص" موجها العاملين في الدور الإيوائية "بتقديم الرعاية المطلوبة لهذه الشريحة المهمة".

وقال السوداني، مخاطباً ضيوفه المسنين، إن "اليوم هو وفاء الدولة وأبنائها تجاهكم، وما نقدمه ليس منة أو فضلاً وإنما واجب علينا، وسنكون بمستوى المسؤولية".

وأكد "حرص الحكومة على توفير الأجواء المريحة من السكن والطعام والدواء للمسنين في دور الإيواء" معلنا، أنه "سيتم إرسال مجموعة من المسنين القادرين إلى الحج والعمرة، بعدما تم إرسال مجموعة في العام الماضي".











