وزير الداخلية يؤكد على تعزيز دوريات النجدة في الشوارع

2024-03-14 20:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، على تعزيز دوريات النجدة بالشارع والدوريات الجوالة لمراكز الشرطة ضمن الرقعة الجغرافية للمركز.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أجرى جولة تفقدية في قيادة شرطة بغداد الرصافة، واطلع على الخطط الأمنية الجديدة للقيادة ضمن قاطع المسؤولية".وأكد الشمري على "تعزيز دوريات النجدة بالشارع والدوريات الجوالة لمراكز الشرطة، ضمن الرقعة الجغرافية للمركز"، مشدداً على "التأكيد على تهيئة الكوادر العاملة في خدمة الاستجابة السريعة".وتابع البيان، أن "الجولة شهدت وضع حجر الأساس لمديرية الجنائية والحركات ومديرية الإدارية والمالية والبنى التحتية في القيادة ومركز العمليات المشترك، فضلاً عن افتتاح عدد من الأقسام والشعب فيها"، كما وأجرى الوزير جولة تفقدية لعدد من المراكز في جانب الرصافة، منها قسم شرطة الكرادة ومركز شرطة العلوية ومكتب مكافحة إجرام الكرادة".