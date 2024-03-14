البصرة تحتضن بطولة غرب آسيا لألعاب القوى

2024-03-14 20:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن اتحاد ألعاب القوى، اليوم الخميس، احتضان مدينة البصرة بطولة غرب آسيا لألعاب القوى بنسختها الخامسة وبمشاركة 13 دولة.وقال رئيس اتحاد ألعاب القوى طالب فيصل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحتضن مدينة البصرة بطولة غرب آسيا لألعاب القوى بنسختها الخامسة وبمشاركة 13 دولة للفترة من 25 أيار ولغاية الأول من حزيران المقبلين".وأضاف، أن "الاتحاد يتقدم بالشكر الجزيل لرئيس الوزراء الذي يواصل دعمه للحركة الرياضية والمساهمة الجادة في تطويرها في مختلف الميادين"، موضحا، أن "الاتحاد العراقي يراهن على تنظيم بطولة استثنائية في البصرة الفيحاء".وأكد، أن "الاتحاد باشر بتشكيل لجانه بوقت مبكر لضمان نجاح منافسات البطولة كون العراق يراهن على أن تكون نسخة ناجحة ومبهرة للجميع، ونعول على الدعم الجماهيري لحضور منافسات البطولة على خلاف النسخ الأخرى كون الجماهير العراقية محبة للرياضة بصورة عامة".