المرور تنوه لقطع نفق حيوي وسط بغداد لـ30 يوما

2024-03-14 20:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، (14 آذار 2024)، تنويهاً عن قطع نفق حيوي وسط العاصمة بغداد لثلاثين يوماً.

وقالت المرور في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "سيتم قطع نفق النسور باتجاه الحارثية اليوم ابتداء من الساعة العاشرة مساءً لمدة 30 يوماً، وذلك لصب روافد مجسر النسور باتجاه شارع الزيتون المرحلة الأخيرة (مشروع مجسر وانفاق ساحة النسور)".

وأضاف البيان "ستكون هناك تحويلة مؤقتة للسير من فوق النفق باتجاه ساحة النسور والعودة من أعلى النفق باتجاه الحارثية، وسيكون هناك جسرين فوق النفق الجديد للسير من ساحة النسور باتجاه اليرموك".