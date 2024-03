2024-03-14 20:50:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قال مدير بيئة ذي قار محسن عزيز الخفاجي أن مديرية البيئة أقامت حملة تطوعية تضمنت غرس أشجار في عدة مدارس شملت قضاء الغراف و قضاءالشطرة. وأكد الخفاجي في بيان له تلقت شبكة أخبار الناصرية نسخة منه إن هذه الحملة تهدف لزيادة المساحة الخضراء في المدارس من خلال...

