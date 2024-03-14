2024-03-14 20:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعنبهت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، بقطع نفق النسور باتجاه الحارثية لمدة 30 يوماً، في إطار الأعمال الجارية بمشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "سيتم قطع نفق النسور باتجاه الحارثية هذا اليوم ابتداء من الساعة العاشرة مساء لمدة 30 يوما؛ وذلك لصب روافد مجسر النسور باتجاه شارع الزيتون المرحلة الأخيرة (مشروع مجسر وأنفاق ساحة النسور)".وأضافت، أنه "ستكون هناك تحويلة مؤقتة للسير من فوق النفق باتجاه ساحة النسور والعودة من أعلى النفق باتجاه الحارثية"، لافتة، إلى أنه "سيكون هناك جسران فوق النفق الجديد للسير من ساحة النسور باتجاه اليرموك".