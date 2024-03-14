رئيس الوزراء يشارك المسنين مأدبة إفطار رمضان المبارك

2024-03-14 20:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعشارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، المسنين مأدبة إفطار رمضان المبارك.وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أقام مأدبة إفطار على شرف المسنين المقيمين في داري الرشاد والصليخ الإيوائيين".وأضاف البيان، أن "السوداني هنأ الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلاً الله تعالى أن يتقبل أعمالهم ويحفظ العراقيين جميعاً ويوفق كل الجهود الساعية إلى خدمة البلد".واستمع السوداني، "إلى مطالب المسنين الحضور واحتياجاتهم وملاحظاتهم"، ووجه "بسرعة متابعتها"، وبين في حديثه، أنه "في كل اللقاءات مع المسؤولين والمستشارين يوجه بتقديم أفضل الخدمات للدور الإيوائية، التي تضم أمهاتنا وآباءنا من المسنين، الذين قدموا للعراق سنوات عمرهم وخدموه في مجالات عديدة، سواء كانوا موظفين في الدولة أو في القطاع الخاص".ووجه رئيس الوزراء العاملين في الدور الإيوائية بتقديم الرعاية المطلوبة لهذه الشريحة المهمة- بحسب البيان-.وقال رئيس الوزراء، مخاطباً ضيوفه المسنين: إن "اليوم هو وفاء الدولة وأبنائها تجاهكم، وما نقدمه ليس منة أو فضلاً وإنما واجب علينا، وسنكون بمستوى المسؤولية"، مؤكدا، "حرص الحكومة على توفير الأجواء المريحة من السكن والطعام والدواء للمسنين في دور الإيواء"، وأعلن، أنه "سيتم إرسال مجموعة من المسنين القادرين إلى الحج والعمرة، بعدما تم إرسال مجموعة في العام الماضي".