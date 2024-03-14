2024-03-14 21:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت أكبر شركات بيع الملابس بالتجزئة في العالم Inditex المالكة لعلامة Zara إن متوسط مدد الشحن زاد بنحو أسبوع بسبب أزمة البحر الأحمر، إذ تبتعد سفن الشحن التي تحمل منتجاتها عن قناة السويس وتلتف حول الطرف الجنوبي لأفريقيا. وقالت Inditex في تقريرها السنوي ربما ارتفعت تكاليف الشحن نتيجة لارتفاع استهلاك الوقود والنفقات الإضافية الاستثنائية. وأضافت عملياتنا لم تتأثر بشكل كبير بهذا الوضع حتى الآن. وقالت Inditex إن أهم التأثيرات على أعمالها جراء الصراع في الشرق الأوسط هو تعطل الشحن. نتائج الشركة في 2023 هذا ونشرت الشركة نتائجها للعام 2023 الأربعاء الماضي، إذ قالت إن المبيعات زادت بنسبة 10.4 إلى 35.9 مليار يورو، مما يشير إلى أن هذا رقم قياسي، ونمت المبيعات على مستوى العالم، وأعتبرت الشركة أن النتائج كانت مرضية للغاية سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر. وأعلنت Inditex إن إجمالي 5692 متجرًا يعمل حتى نهاية العام، مضيفة أنها تخطط للتوسع بشكل أكبر في عام 2024، بما في ذلك متاجر Zara في لوس أنجلوس ولاس فيغاس. وتخطط الشركة أيضًا لفتح مراكز توزيع جديدة في عامي 2024 و2025، كجزء من خطة توسع لوجستي كبيرة ستكلف الشركة استثمارات تبلغ 900 مليون يورو . كما وصل صافي الدخل إلى مستوى مرتفع جديد، بعد ارتفاعه بنسبة 30.3 اعتبارًا من عام 2022 ليصل إلى 5.4 مليار يورو العام الماضي. وبلغ إجمالي أرباح الشركة 20.8 مليار يورو، بزيادة 11.9 على أساس سنوي.