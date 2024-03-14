سوناطراك الجزائرية توقع بروتوكول اتفاق مع إيني وإيكوينور

2024-03-14 21:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وقعت شركة النفط والغاز الجزائرية سوناطراك بروتوكول اتفاق مع إيني الإيطالية وإكوينور التي تتخذ من النرويج مقرا لها. ووفقا لبيان أصدرته سوناطراك، الخميس، فإن بروتوكول الاتفاق يهدف إلى تحديد إطار التعاون بين الأطراف من أجل إبرام عقود للمحروقات في المناطق ذات الاهتمام التي تم تحديدها في إن صالح وإن أمناس. وفي نهاية كانون الاول الماضي، أعلنت سوناطراك أنها تعتزم تخصيص 50 مليار دولار خلال الفترة 20242028، للاستثمار في مجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز وتطوير صناعة البتروكيماويات. يذكر أن سوناطراك تأسست في 31 كانون الاول 1963، وفي 24 شباط 1971 قررت الدولة تأميم المحروقات، وأصبحت الشركة واحدة من أبرز محركات الاقتصاد الجزائري، وواحدة من أكبر الشركات البترولية والغازية في إفريقيا والعالم.