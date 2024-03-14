2024-03-14 21:06:11 - المصدر: منصة إيشان

أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الخميس، الوصول إلى تفاهم مع الخزانة الأمريكية على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية. وقال العلاق في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “عدم استقرار سعر الدولار يعود لوجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين”. وأضاف: “ننسق مع الجهات المعنية لتطبيق خطة تنظيم التجارة الخارجية […]

ظهرت المقالة العراق يصل إلى تفاهمات مع أمريكا بشأن “معاقبة” المصارف أولاً على Eishan.