2024-03-14 21:06:11 - المصدر: منصة إيشان

نقلت وكالة رويترز، عن مسؤول بوزارة الدفاع التركية قوله، إن “مسؤولين أتراكاً كباراً سيناقشون قضايا أمنية، وبشكل خاص العمليات التركية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في العراق، مع نظرائهم في بغداد، اليوم الخميس”. وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس المخابرات إبراهيم كالين. وقال المسؤول لصحافيين: “عقد المسؤولون الأتراك والعراقيون […]

ظهرت المقالة تزامناً مع أنباء العملية العسكرية “الكبرى”.. العراق يستعد لعقد “قمة أمنية” مع تركيا أولاً على Eishan.