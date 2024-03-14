2024-03-14 21:06:11 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على مدير آثار مُحافظة صلاح الدين سابقاً، لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتَّصل بها بحكم وظيفته. مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ أشار في بيان ورد لـ “إيشان”، إلى أنَّ محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار […]

ظهرت المقالة السجن 7 سنوات بحق مدير آثار صلاح الدين سابقاً: أضر بـ 169 مليار دينار من المال العام أولاً على Eishan.