2024-03-14 21:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

عقدَ مجلس الخدمة العامة الإتحادي مُنذ يوم أمس الاربعاء الثالث عشر من أذار ولغاية ساعة متأخرة من هذا اليوم الخميس الرابع عشر من أذار ، جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس المجلس الأستاذ محمود التميمي وبحضور السيدات والسادة اعضاء المجلس . الجلسة شهدت النظر في الطلبات المعروضة في الجلسة والمُصادقة على النتائج النهائية للمتقدمين على أستمارة توظيف […]

ظهرت المقالة مجلس الخدمة يُصادق على نتائج التقديم للتوظيف للعلوميين أولاً على ايرث نيوز.