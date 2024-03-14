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مجلس الخدمة يُصادق على نتائج التقديم للتوظيف للعلوميين

مجلس الخدمة يُصادق على نتائج التقديم للتوظيف للعلوميين
مجلس الخدمة يُصادق على نتائج التقديم للتوظيف للعلوميين
2024-03-14 21:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

عقدَ مجلس الخدمة العامة الإتحادي مُنذ يوم أمس الاربعاء الثالث عشر من أذار ولغاية ساعة متأخرة من هذا اليوم الخميس الرابع عشر من أذار ، جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس المجلس الأستاذ محمود التميمي وبحضور السيدات والسادة اعضاء المجلس . الجلسة شهدت النظر في الطلبات المعروضة في الجلسة والمُصادقة على النتائج النهائية للمتقدمين على أستمارة توظيف […]

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