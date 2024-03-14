2024-03-14 21:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الخميس، إلقاء القبض على متاجر بالمخدرات بعد إصابته خلال الاشتباك معه في الأنبار وذكرت المديرية في بيان تلقته (إيرث نيوز)، أنها “نفذت عملية نوعية استخبارية من خلال قوة من مديرية شؤون مخدرات الأنبار، أسفرت عن إلقاء القبض على متاجر بالمخدرات بعد أن تمكنت من إصابته أثناء الاشتباك المسلح”. وأضافت، […]

ظهرت المقالة اعتقال تاجر بالمخدرات بعد إصابته خلال الاشتباك معه في الأنبار أولاً على ايرث نيوز.