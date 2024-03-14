2024-03-14 21:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

أقام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، مأدبة إفطار على شرف المسنين المقيمين في داري الرشاد والصليخ الإيوائيين. وذكر مكتب السوداني في بيان تلقته (إيرث نيوز)، أن”الأخير هنأ الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلاً الله تعالى أن يتقبل أعمالهم ويحفظ العراقيين جميعاً، ويوفق كل الجهود الساعية إلى خدمة البلد”. وأضاف، أن”السوداني استمع […]

ظهرت المقالة السوداني يشارك المسنين مأدبة إفطار رمضان ويعلن إرسال مجموعة منهم إلى الحج والعمرة أولاً على ايرث نيوز.