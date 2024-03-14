2024-03-14 21:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ انفجرت عبوة ناسفة، اليوم الخميس، على دورية تابعة لفوج مكافحة الارهاب في الانبار، ما اسفر عن اصابة 3 عناصر امنية. وذكر مصدر امني، لايرث نيوز، ان “عبوة ناسفة استهدفت عجلة نوع سلفادور تابعة لفوج مكافحة الارهاب اثناء واجب تفتيش ضمن وادي الثرثار في محافظة الانبار. واضاف ان “الانفجار اسفر عن اصابة ضابط برتبة […]

ظهرت المقالة اصابة 3 عناصر امنية بانفجار عبوة ناسفة على دوريتهم في الانبار أولاً على ايرث نيوز.