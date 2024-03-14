الحكيم يدعو لاستثمار القوانين لتمكين ذوي الاعاقة

2024-03-14 21:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الخميس، (14 آذار 2024)، الى استثمار القوانين لتمكين ذوي الإعاقة.

وذكر بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم"، ان الحكيم ألتقى عددا من ذوي الإعاقة في تجمع المعوقين ببغداد، وبارك لهم حلول شهر رمضان، وقال، "أن حضورنا معكم دليل اهتمامنا بكم وبشريحتكم، وأن الإعاقة هي إعاقة الفكر والسلوك" مبينا أن "عدالة الله سبحانه تقتضي تعويض ذوي الإعاقة عما فقدوا لذلك نراهم أصحاب همم وطاقات ويحققون الإنجازات في مجالات عديدة، كما جدد دعمه لهم".

وأشاد "بمبادرات بعض مؤسسات القطاع الخاص في تشغيل ذوي الإعاقة، داعيا لاستثمار القوانين الداعمة لذوي الإعاقة وتمكينهم،" مشددا على "تقديم قصص النجاح وتسويقها بطريقة محترفة".

وأوضح الحكيم، أن "مسار استعادة الحقوق مسار طويل" مبينا، أن "الاهتمام الحكومي بهذه الشريحة إهتمام كبير والجميع يريد أن يخدم ويساعد هذه الشريحة المهمة، مرجعا بعض الحقوق المتأخرة إلى المسار الإداري والبيروقراطية والروتين،" داعيا أيضا إلى "الحديث بالإيجابيات ومغادرة لغة السلبيات فالتفاؤل كفيل بتطوير الذات وتطوير المجتمع".



