2024-03-14 21:36:11 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت شركة جنرال إلكتريك، اليوم الخميس، عزمها توقيع عقود طويلة الأمد مع وزارة الكهرباء العراقية لصيانات تؤمن إنتاجية تقدر بـ 9 آلاف ميغاواط، فيما أكدت نيتها إدخال التكنولوجيا الرقمية في إنتاج الطاقة، كاشفة عن ميزاتها. وقال مدير الشركة في العراق رشيد الجنابي في تصريح صحفي، إن “الشركة بصدد الاتفاق على إجراء صيانات طويلة الأمد مع […]

ظهرت المقالة الكهرباء تستبق الصيف بـ “عزم” على توقيع عقود طويلة الأمد مع جنرال إلكتريك أولاً على Eishan.