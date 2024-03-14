2024-03-14 21:36:11 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، تنبيهاً بشأن قطع نفق حيوي وسط العاصمة بغداد لمدة ثلاثين يوماً. وذكرت المديرية في بيان ورد لـ “إيشان”، أنه “سيتم قطع نفق النسور باتجاه الحارثية اليوم ابتداء من الساعة العاشرة مساءً لمدة 30 يوماً، وذلك لصب روافد مجسر النسور باتجاه شارع الزيتون المرحلة الأخيرة (مشروع مجسر وانفاق ساحة النسور)”. […]

ظهرت المقالة المرور تقطع نفق النسور في بغداد 30 يوماً: اسلكوا التحويلة “المؤقتة” أولاً على Eishan.