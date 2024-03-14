2024-03-14 21:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعسجلت الأسواق العالمية ارتفاعاً في أسعار النفط بنسبة تتجاوز 1 بالمئة، مساء اليوم الخميس، لتبلغ 85 دولاراً للبرميل من مزيج برنت.وهذا الارتفاع هو الأول من نوعه منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.وقد أرجع خبراء الطاقة "الزيادة في الأسعار إلى الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية".من جهته، نفى نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، "وجود أي مشاكل في مواصلة إمدادات الوقود الروسية"، مضيفا، أن "زيادة الأسعار ستسمح بكسب أموال إضافية".وأشار سوروكين، إلى أن "روسيا ستخفض في عام 2024 بشكل طفيف كميات تكرير النفط الخام، ولهذا السبب، ستزيد كميات النفط الخام المصدرة".