تؤمن إنتاج 9 آلاف ميغاواط.. جنرال إلكتريك: نتحرك لتوقيع عقود صيانات جديدة مع العراق

2024-03-14 21:48:02 - المصدر: واع





بغداد - واع - حسن الفواز

أعلنت شركة جنرال إلكتريك، اليوم الخميس، عزمها توقيع عقود طويلة الأمد مع وزارة الكهرباء العراقية لصيانات تؤمن إنتاجية تقدر بـ 9 آلاف ميغاواط، فيما أكدت نيتها إدخال التكنولوجيا الرقمية في إنتاج الطاقة، كاشفة عن ميزاتها.

وقال مدير الشركة في العراق رشيد الجنابي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة بصدد الاتفاق على إجراء صيانات طويلة الأمد مع وزارة الكهرباء لتأمين طاقة إنتاجية تقدر بـ9 آلاف ميغاواط من الوحدات الغازية للشركة الموجودة في العراق"، لافتا، إلى أن "الاتفاق مع وزارة الكهرباء سيضيف زخما كبيرا للاستثمار وإنشاء مراكز للمراقبة والسيطرة والتشخيص لإدامة المنظومة ورفع كفاءتها".

وأضاف، أن "الاتفاق ايضا سيشمل إنشاء مركز تدريبي لتطوير الكفاءات الفنية والقدرات القيادية والكوادر العاملة في وزارة الكهرباء"، مشيرا، إلى أن "هنالك عملا مستمرا على رفع الكفاءة الإنتاجية للمنظومات والإفادة الأمثل من الوقود المتوفر لرفع الطاقة الإنتاجية لأعلى قدرة ممكنة للوحدات، بالإضافة إلى إدخال حلول تكنولوجية رقمية".

وتابع، أن "إدخال التكنولوجيا الرقمية سيؤدي لتعزيز ورفع الطاقة الإنتاجية وزيادة كفاءة الوحدات للوصول إلى أعلى قدرة إنتاجية من القدرة المتاحة لوحدات الإنتاج".