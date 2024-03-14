5 مرات متتالية.. قطر تستضيف كأس العالم للناشئين والمغرب يستضيف مونديال الناشئات

2024-03-14 21:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الخميس منح قطر حق استضافة كأس العالم تحت 17 عاماً في النسخ الخمس المقبلة.

فيما يستضيف المغرب كأس العالم للناشئات دون 17 عاما في المدة نفسها.

وأوضح فيفا في بيانه أنه تم تغيير نظام إقامة البطولتين، لتقام سنويا بدلا من كل سنتين.

وستقام النسخ الخمس المقبلة من مونديال الناشئين في قطر، بداية من 2025 إلى 2029 ، ويقام مونديال الناشئين بمشاركة 48 منتخبا.

كما ستقام النسخ الخمس المقبلة من مونديال الناشئات في المغرب، بداية من 2025 إلى 2029 ، ويقام مونديال الناشئات بمشاركة 24 منتخبا.