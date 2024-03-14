2024-03-14 21:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

ارتفعت أسعار النفط العالمية مساء اليوم الخميس، (14 آذار 2024)، بنسبة تتجاوز 1 بالمئة، وبلغت مستوى 85 دولارا لبرميل نفط برنت للمرة الأولى منذ بداية نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.

وقد أرجع خبراء الطاقة الزيادة في الأسعار إلى الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية.

ونفى نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين وجود أية مشاكل في مواصلة إمدادات الوقود الروسية، مضيفا، أن زيادة الأسعار ستسمح بكسب أموال إضافية.

ووفقا له، ستخفض روسيا في عام 2024 بشكل طفيف كميات تكرير النفط الخام، ولهذا السبب، ستزيد كميات النفط الخام المصدرة.







