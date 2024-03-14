2024-03-14 22:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعصادق مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، على نتائج تقديم توظيف العلوميين.وقال المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "عقدَ جلسته الاستثنائية مُنذ يوم أمس الأربعاء الثالث عشر من آذار ولغاية ساعة متأخرة من هذا اليوم الخميس الرابع عشر من آذار، برئاسة رئيس المجلس محمود التميمي وبحضور أعضاء المجلس".وأضاف، أن "الجلسة شهدت النظر في الطلبات المعروضة في الجلسة والمُصادقة على النتائج النهائية للمتقدمين على استمارة توظيف العلوميين من الكليات الساندة، والمصادقة على نتائج الاعتراضات"، مشيرا، إﻟﻰ أن "الجلسة أيضا شهدت تحديد مواعيد الاختبارات في الجامعات والكليات في بغداد والمحافظات للمتأهلين".وأكد المجلس في بيانه أنه بذل جهوداً استثنائية مُنذ انطلاق استمارة التوظيف في الرابع من شباط للتحقق من البيانات المُرسلة وتدقيقها إلكترونياً مع الأخذ بنظر الاعتبار ما يتم تقديمه من بيانات، مؤكدة تثبيتها في عملية احتساب النقاط للمتأهلين.