السوداني يجتمع بوزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي ويتخذ 3 قرارات

2024-03-14 22:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اتخذ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء الخميس، ثلاثة قرارات تتعلق بالديون الحكومية، وقروض القطاع الخاص متعثرة التسديد.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده السوداني، مع وزيرة المالية، طيف سامي، ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، وعدد من المستشارين المعنيين، وبحضور مدير عام المصرف العراقي للتجارة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وناقش الاجتماع، بحسب البيان، جملة من القضايا التي تخص القطاع المصرفي الحكومي، تتعلق بالديون الحكومية، وقروض القطاع الخاص متعثرة التسديد.

ووجه السوداني، وزارة المالية بالبدء بتسديد الديون الحكومية للمصرف العراقي للتجارة، وإعداد خطة تعرض على مجلس الوزراء بشأن تسديد القروض المتعثرة بذمة القطاع الخاص للمصارف الحكومية، ومن بينها المصرف العراقي للتجارة، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الاعتمادات منتهية الصلاحية؛ من أجل إعادة مبالغها إلى الخزينة العامة.