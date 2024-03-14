2024-03-14 22:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم الخميس، عن القبض على 30 مطلوبًا بينهم متهمين بالقتل. وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “مفارزها في أقسام ومراكز شرطة (الرشاد/الزهور/ بوب الشام/ العدالة/الشعب/سومر/ القدس/بغداد الجديدة/الأمين/ المثنى/أحداث الرصافة/المدائن/جسر ديالى/الوحدة/ النهروان/ بسماية/ الصدر الأولى/ الجزائر/ الكرامة) ألقت القبض على (٣٠) متهما مطلوبا بجرائم مختلفة وفق مواد قانونية […]

ظهرت المقالة بينهم متهمين بالقتل.. شرطة بغداد الرصافة تعلن القبض على 30 مطلوبًا أولاً على ايرث نيوز.