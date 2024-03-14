الرئيس الفلسطيني يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة

2024-03-14 22:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء الخميس، إن الرئيس محمود عباس كلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة. وذكرت وكالة “وفا”: “الرئيس يكلف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الـ19”. وسيكون محمد مصطفى رئيسا للوزراء خلفا لمحمد أشتيه، الذي قدم في 26 فبراير الماضي استقالة حكومته. وأدار مصطفى، وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، في السابق […]

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