2024-03-14 22:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة تتجاوز 1 بالمئة، وبلغت مستوى 85 دولارا لبرميل نفط برنت للمرة الأولى منذ بداية نوفمبر من العام الماضي. وقد أرجع خبراء الطاقة الزيادة في الأسعار إلى الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية. ونفى نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين وجود أية مشاكل في مواصلة إمدادات الوقود الروسية، مضيفا، أن زيادة الأسعار ستسمح […]

ظهرت المقالة للمرة الأولى منذ 7 نوفمبر.. سعر النفط يتجاوز 85 دولارا للبرميل أولاً على ايرث نيوز.