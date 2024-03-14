2024-03-14 22:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بحث وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الخميس، مع نظيره التركي زيارة اردوغان المرتقبة لبغداد. وقال الوزير في منشور على منصة اكس وتابعته ايرث نيوز “في لقاء مثمر ببغداد، عقدنا مشاورات مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان والوفد المرافق له”. واضاف “تناولنا مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية، والزيارة المرتقبة للرئيس أردوغان”.

ظهرت المقالة وزير الخارجية يبحث مع نظريه التركي زيارة اردوغان المرتقبة لبغداد أولاً على ايرث نيوز.