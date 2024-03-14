2024-03-14 22:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت الفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء، اليوم الخميس، اغلاق بوابة التخطيط الخاصة بالمنطقة الخضراء يوم غد الجمعة لأغراض الصيانة.وأوضحت الفرقة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "سيتم اغلاق بوابة التخطيط الخاصة بدخول المنطقة الخضراء صباح يوم غد الجمعة لأغراض الصيانة وفتح بوابة التشريع لتخفيف الزخم المروري".