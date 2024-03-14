2024-03-14 23:06:11 - المصدر: منصة إيشان

بعد زيارة أجراها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى الولايات المتحدة، عاد فيها متسلحاً بدعم أمريكي لأربيل، مقابل مواجهة قرارات الحكومة الاتحادية، لا سيما بعد إلزام المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الإقليم. وتعد المواقف الصادرة من داخل الإقليم تجاه السلطات الاتّحادية انعكاسا لما جرى خلال زيارة بارزاني الأخيرة إلى الولايات المتّحدة وما سمعه من […]

ظهرت المقالة مسرور بارزاني يعود إلى كردستان متسلحاً بدعم أمريكي.. لماذا فضلت واشنطن استقباله على زيارة السوداني؟ أولاً على Eishan.