2024-03-14 23:06:11 - المصدر: منصة إيشان

اتهم النائب عن محافظة البصرة، مصطفى سند، عشيرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالسيطرة على جهاز المخابرات ومفاصل الدولة. وقال سند في مقابلة متلفزة، تابعتها منصة “إيشان”، إن “عشيرة السوداني تسيطر على جهاز المخابرات والمنافذ الحدودية والأمن الوطني ورئاسة الوزراء ومفاصل أخرى مهمة في الدولة”. وأضاف، أن “هذا الأمر لم يحدث في تاريخ كل رؤساء الوزراء […]

ظهرت المقالة لم تحدث سابقاً.. النائب سند يتهم عشيرة السوداني بالسيطرة على مفاصل الدولة أولاً على Eishan.