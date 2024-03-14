2024-03-14 23:48:10 - المصدر: منصة إيشان

استقبل رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي في العاصمة الأردنية عمان، في لقاء هو الأول من نوعه بعد خصومة امتدت لأشهر. وحصلت “إيشان”، على صورة جمع علاوي بالكاظمي، حيث ظهر فيها الأخير بلحية بيضاء مثيرة للجدل، لم يطلقها سابقاً. وتعد هذه الصورة، هي أول ظهور فوتوغرافي لرئيس الوزراء السابق […]

ظهرت المقالة بـ “لحية” مثيرة للجدل.. “إيشان” تنفرد بنشر صورة لاياد علاوي ومصطفى الكاظمي أولاً على Eishan.