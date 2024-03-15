رئيس الوزراء يوجه بدعم اندية الدوري الممتاز غير المؤسساتية

2024-03-15 00:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وزارة الشباب والرياضة بدعم اندية الدوري الممتاز غير المؤسساتية والبالغ عددها 14 نادياً بهدف رفع المستوى الفنيّ لبطولة الدوري وديمومة مشاركتها.وقال مستشار رئيس الوزراء الرياضي، خالد عبد الواحد گبيان، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء داعم حقيقي لرياضة البلد وعاداً اياها مفصلاً مهماً وحيوياً يلامس شريحة مهمة من شرائح المجتمع".من جانبها اعربت الاندية عن وافر شكرها وامتنانها لرئيس الوزراء للدعم والاهتمام الذي يوليه لقاطاع الشباب والرياضة ، فضلاً عن تقديم شكرها وامتنانها لمستشار خالد گبيان على المتابعة المستمرة وتذليل العقبات".