2024-03-15 00:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال مصدر بالحكومة الكندية اليوم الخميس إن كندا أوقفت مؤقتا الصادرات العسكرية غير الفتاكة إلى إسرائيل منذ يناير الماضي بسبب التطور السريع للوضع على الأرض. وبحسب وكالة رويترز الإخبارية، فإن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الوضع لم يدل بمزيد من التفاصيل. يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع […]

ظهرت المقالة رويترز: كندا توقف صادراتها العسكرية غير الفتاكة إلى إسرائيل أولاً على ايرث نيوز.