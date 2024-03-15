2024-03-15 00:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

تنشر (إيرث نيوز)، اليوم الخميس، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع وزيرة المالية طيف ساكي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، فيما تمخض عن 3 قرارات هامة. وذكر بيان لمكتب السوداني، أن الأخير “ترأس اليوم، اجتماعاً ضم وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، وعدداً من المستشارين المعنيين، بحضور مدير عام المصرف العراقي للتجارة”. وأضاف […]

ظهرت المقالة السوداني يجتمع مع وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي يتمخض عن 3 قرارات هامة أولاً على ايرث نيوز.