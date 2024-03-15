الميناء يتخطى الحدود ويتأهل لدور ربع نهائي كأس العراق

2024-03-15 00:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل فريق الميناء، يوم الخميس، الى دور ربع نهائي كاس العراق بعد فوزه على الحدود 1-0 ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الميناء الأولمبي عند الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الخميس.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الميناء بهدف دون مقابل لفريق الحدود، وجاء هدف الميناء عن طريق سالم احمد في الدقيقة 23 ، ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من واثق محمد حكم ساحة، وواثق مدلل مساعد أول، وجهاد عطية مساعد ثاني، وامجد كامل حكم رابع.