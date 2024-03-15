إعلان كتلة (الإطار التركماني)

2024-03-15 00:06:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن خمسة نواب من القومية التركمانية، مساء اليوم الخميس، (14 آذار 2024)، تشكيل كتلة سياسية جديدة باسم (كتلة الإطار التركماني).

وقال النواب الموقعون على إعلان الكتلة وهم (مختار الموسوي، غريب عسكر التركماني، منتهىٰ قره قوينلي، مهدي تقي أمرلي، وعد قدو الشبكي)، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "انطلاقاً من مبدأ تقويم الإداء السياسي التركماني، ولمقتضيات المصلحة الوطنية التركمانية، واستجابة لمطالبات أهلنا وجماهيرنا في عموم مناطقنا في نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى، ونحن اذ نعيش أيام شهر رمضان المبارك، نعلن عن تشكيل كتلة سياسية برلمانية جديدة تحت مسمىٰ (كتلة الاطار التركماني)".

وأوضح البيان، أن "الغاية من تشكيل هذه الكتلة هو الدفاع عن الحقوق الدستورية المشروعة لشعبنا الكريم بالتعاون مع القوى الوطنية المؤثرة في بغداد والعمل على استحصال دعمهم لنا في تحقيق التوازن الوطني في صناعة القرار السياسي والحكومي تضمن لكتلتنا حق المشاركة في القرارات وفق السياقات القانونية والدستورية".

وأضاف "اننا اذ نعلن هذه الكتلة البرلمانية الجديدة، نؤكد لأبناء شعبنا بأننا وكما عهدتمونا ماضون في خدمة أهلنا ومناطقنا دون أي تمييز، وأبوابنا مفتوحة لمن ينضم الينا، ونرحب بهم بيننا في سبيل الارتقاء في المستوى السياسي التركماني، ولتكون لنا دور وتأثير في المعادلة السياسية العراقية أسوة بباقي مكونات شعبنا العزيز".



