العبادي: فترة الأربع سنوات غير كافية لإكمال البرنامج الحكومي

2024-03-15 00:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم الخميس، دعمه لخطوات الحكومة الحالية الداعمة للدينار العراقي، فيما اشار إلى أن فترة الأربع سنوات غير كافية لإكمال البرنامج الحكومي.وقال العبادي في تصريح لبرنامج "تحت خطين"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "خلال فترة توليه رئاسة الوزراء، جنب العراق مشكلة اقتصادية، وتم تصنيف العراق ائتمانياً لأول مرة، كما انه عارض خطوة تعويم الدينار العراقي في الحكومة السابقة وكنت مع دعم الدينار في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رغم اعتراض بعض القوى السياسية"، مبيناً أن "فترة الأربع سنوات غير كافية لإكمال البرنامج الحكومي ولا يجب التوجه لمشاريع لا يستطيع المسؤول اكمالها مستقبلاً".وأضاف أن "أي اضعاف للمحكمة الاتحادية هو اضعاف للجميع، كما يجب دعم الحكومة "، مؤكداً أنه "لم يعارض أي حكومة وأن اختلف معها بوجهات النظر".وأشار إلى أنه "لا يعتبر نفسه متنافساً انتخابياً من الدرجة الأولى".ولفت إلى "ضرورة عدم التأخر في انتخاب رئيس البرلمان، اذ ان مصلحة البلاد أعلى من المناصب".