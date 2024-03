بالصور: شرطة ذي قار تنفذ عملية امنية في الدواية وتلقي القبض على متهمين ومصادرة اسلحة غير مرخصة

2024-03-15 01:10:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قالت شرطة ذي قار انها نفذت عملية امنية في قضاء الدواية شمال الناصرية بحثا عن مطلوبين ومصادرة الاسلحة.وذكر بيان للشرطة تابعته شبكة اخبار الناصرية ان العملية الامنية كانت باشراف اللواء مكي الخيكاني ومشاركة قسم شرطة قضاء الدواية بالاشتراك مع فوج ذي قار التكتيكي وقوة الواجب وسرية سوات ومفارز...

