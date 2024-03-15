2024-03-15 01:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

تنشر (إيرث نيوز) البيان الختامي لاجتماع الآلية الأمنية بين العراق وتركيا الذي عقد في بغداد. وتضمن الآتي: 1ـ التقى وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين في بغداد بتاريخ 14 آذار (مارس) 2024، برفقة وزير الدفاع ورئيس جهاز المخابرات ووكيل وزير الداخلية من الجانب التركي، ووزير […]

ظهرت المقالة بغداد وأنقرة تعلنان إنشاء لجان دائمة مشتركة لمكافحة الإرهاب و مجالات أخرى أولاً على ايرث نيوز.