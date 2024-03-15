مدرب جيرونا: لن أتخلى عن لقب الليغا

2024-03-15 08:54:02 - المصدر: واع

متابعة – واعيستعد جيرونا لمواجهة نظيره خيتافي يوم غدٍ السبت على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز (معقل الأخير) ضمن منافسات الجولة الـ(29) من الدوري الإسباني.ويحتل جيرونا وصافة ترتيب الليجا برصيد (62) نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر بـ(69) نقطة، بعد أن خاض (28) مباراة في البطولة المحلية.وقال مدرب جيرونا (ميشيل سانشيز أن "فريقه يقارن حالياً بخصوم يعدون من أفضل الفرق في العالم مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد اللذين تأهلا الأسبوع الحالي إلى ربع نهائي دوري الأبطال".وأضاف مدرب جيرونا، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء خيتافي أن "هدف فريقي هو المنافسة في دوري الأبطال، لكني لن أتخلى عن المنافسة على لقب الليجا حتى النهاية".وأتم: "أطالب لاعبي فريقي بالتركيز في كل مباراة، حيث إن ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة يمكنهم الفوز في الجولات الـ(10) المتبقية دون أي مشكلة".المصدر: كورة