النفط يستقر عند أعلى مستوى في 4 أشهر

2024-03-15 09:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط، يوم الجمعة، بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أشهر، بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية عجزاً في العرض خلال 2024، مما غير توقعاتها السابقة بشأن حدوث فائض، مع افتراض إبقاء "أوبك+" على تخفيضات الإنتاج.

وانخفض خام برنت إلى ما يقرب من 85 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 4.3% خلال الجلستين السابقتين، وكان خام غرب تكساس الوسيط قريباً من 81 دولاراً.

وكانت وكالة الطاقة الدولية، قد أفادت في تقرير لها أمس الخميس، بأنها تفترض أن منظمة "أوبك" وحلفاءها سيحتفظون بقيودهم لبقية العام من أجل "موازنة أسواق النفط".

وارتفع خام برنت القياسي العالمي بنحو 4% هذا الأسبوع، بعد أن تلقى الدعم أيضاً من انخفاض المخزونات الأميركية، وتصاعُد التوترات الجيوسياسية، بعد أن هاجمت أوكرانيا مصفاة روسية أخرى.