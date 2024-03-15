سيناتور: الولايات المتحدة تواجه أخطر تهديد إرهابي منذ عام 2001 بسبب الهجرة

2024-03-15 09:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري تيد كروز أن الولايات المتحدة تواجه أخطر تهديد إرهابي منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 بسبب سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس جو بايدن وفريقه. وقال كروز في حديث لقناة Fox News: “الخطر الإرهابي الذي تواجهه بلادنا ضخم وأكبر مما كان عليه في أي لحظة منذ 11 سبتمبر 2001”. […]

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