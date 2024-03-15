2024-03-15 09:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

تتجه أسعار الذهب نحو قطع سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع إذ دفعت قراءات التضخم الأميركية المرتفعة بشكل مفاجئ المتداولين إلى إعادة التفكير في وتيرة ومعدل خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام. التغير في الأسعار بحلول الساعة 0338 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2163.92 دولار للأونصة، لكنه في طريقه لتسجيل […]

ظهرت المقالة بيانات التضخم الأميركية تثقل كاهل الذهب أولاً على ايرث نيوز.