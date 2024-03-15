اعتقال عناصر فصيل مسلح اعتدوا على رجال المرور جنوبي العراق

2024-03-15 09:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، باعتقال عناصر ينتمون لأحد الفصائل المسلحة، وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "شجاراً بالأيدي اندلع بين شرطة مرور وعناصر ينتمون لأحد الفصائل المسلحة وسط مدينة الناصرية".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية كبيرة تابعة لجهاز مكافحة الإجرام، طوقت مكان الحادث على الفور واعتقلت المتسببين به"، مؤكدا أن "القاضي المختص قرر توقيفهم على ذمة التحقيق".