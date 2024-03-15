2024-03-15 09:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إقامة كأس العالم تحت (17) عاماً سنوياً بدلاً من إقامتها كل عامين، على أن تستضيف قطر النسخ الخمس المقبلة اعتبارا من 2025.وأوضح (فيفا) أن كأس العالم تحت 17 ستشهد توسعا لتشمل 48 منتخباً، كما هو الحال في النسخ المقبلة من كأس العالم للكبار.كذلك ستقام كأس العالم تحت 17 عاما للسيدات سنوياً اعتباراً من 2025 وسيستضيف المغرب البطولة بنظام موسع يشمل 24 منتخباً حتى العام 2029، علما بأن نسخة 2022 شهدت مشاركة 16 منتخباً فقط.وذكر (فيفا): "جاء ذلك عقب دعوة عالمية لإبداء الاهتمام باستضافة البطولتين، وانصب التركيز على الاستفادة من استخدام البنى الأساسية الخاصة بكرة القدم الموجودة بالفعل من أجل كفاءة المنافسات واستدامتها".وأعلن (فيفا) أيضا رصد مبلغ قياسي قدره 2.25 مليار دولار للاستثمار في تطوير كرة القدم خلال الدورة بين عامي 2023 و2026.وأفاد إنفانتينو خلال اجتماع مجلس (فيفا) :"عبر حوكمته المالية القوية، فإن (فيفا) بصدد تجاوز الميزانية المستهدفة للدورة ما بين 2023 و2026 وهي 11 مليار دولار".وطالب إنفانتينو أيضا بتطبيق إجراءات أكثر صرامة لمكافحة العنصرية، وقد دعا في شباط الماضي بمعاقبة أي فريق يقوم مشجعوه بتصرف عنصري، باعتباره خاسراً للمباراة.المصدر: سكاي نيوز