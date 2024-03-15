2024-03-15 10:24:12 - المصدر: منصة إيشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، الجمعة، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما أشارت إلى تساقط للأمطار وانخفاض في درجات الحرارة بدءاً من منتصف الأسبوع المقبل. وذكر بيان للهيئة، أن “طقس يوم غد السبت، سيكون على عموم البلاد صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً في جميع أقسام البلاد”. وأضاف البيان أن “يوم الأحد، […]

ظهرت المقالة طقس العراق: أمطار وتراجع بدرجات الحرارة منتصف الأسبوع المقبل أولاً على Eishan.