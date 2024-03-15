بعد شهرين من التعليق.. دولة آسيوية تعلن بدء تمويل وكالة الأونروا

2024-03-15 10:30:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ اليوم الجمعة، إن أستراليا ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بعد شهرين تقريبا من تعليق التمويل بسبب مزاعم بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم حماس في السابع من أكتوبر. وأوضحت وونغ أن أستراليا تشاورت مع الأونروا والدول المانحة الأخرى، وكانت راضية عن الضمانات الإضافية التي تم وضعها. وأضافت أنه سيتم تقديم حوالي ستة ملايين دولار أسترالي 3.9 ملايين دولار من التمويل على الفور. وذكرت وونغ في مؤتمر صحفي: يوجد أطفال وأسر يتضورون جوعا ولدينا القدرة مع المجتمع الدولي على مساعدتهم، ونعلم أن الأونروا مركزية وأساسية في تقديم تلك المساعدات.